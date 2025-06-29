Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Финиксом» и другие встречи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
29 июня. 22.00
Лос-Анджелес – Чикаго
29 июня. 23.00
Финикс – Лас-Вегас
30 июня. 1.00
Миннесота – Коннектикут
30 июня. 2.00
Голден Стэйт – Сиэтл
30 июня. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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