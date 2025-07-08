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«Индиана» подписала двухлетний контракт с Джеймсом Уайзменом

«Индиана» подписала Джеймса Уайзмена.

Финалисты прошедшего сезона заключили с центровым (24 года, 213 см) двухлетний контракт на 5,69 млн долларов.

Соглашение включает частичную гарантию на 1 млн долларов на сезон-2025/26 и опцию команды на второй год.

Уайзмен, второй номер драфта-2020, в прошлом году перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия. Центровой начал сезон в составе «Индианы», но в феврале был обменян в «Торонто», после чего отчислен.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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