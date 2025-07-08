Данила Походяев перейдет в «Самару»
Данила Походяев близок к переходу в «Самару».
Самарский клуб подпишет контракт с бывшим тяжелым форвардом «Астаны» Данилой Походяевым (24 года, 204 см), сообщает «Перехват».
В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Походяев набирал за «Астану» 7,5 очка и 5,0 подбора за 28 минут на паркете в среднем за матч. До этого он выступал за «Руну» и «Парму».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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