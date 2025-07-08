Стив Керр – Кевону Луни: «Не могу выразить, как благодарен тебе. Спасибо за все, ты просто лучший»

Главный тренер «Уорриорс» записал прощальное сообщение для центрового.

«Привет, Лун. Просто хотел поблагодарить тебя. Тяжело с мыслями собраться. Десять лет. Для меня было невероятной честью тренировать тебя. Твой профессионализм, достоинство, класс, то, как ты держался, как наставлял молодых партнеров. И, конечно, твой вклад в наши чемпионства.

Мы не можем выразить, как благодарны тебе. Я не могу выразить, как благодарен тебе. Рад за твой новый шанс в «Новом Орлеане », но нам будет тебя не хватать… Спасибо за все, ты просто лучший», – сказал Керр .

Кевон Луни провел в «Уорриос» все 10 лет своей карьеры и стал трехкратным чемпионом НБА . Новой командой центрового стал «Новый Орлеан», с которым игрок заключил 2-летнее соглашение.