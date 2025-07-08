Пол Джордж: «В «Хьюстоне» достаточно молодежи, чтобы Лилларду не пришлось тащить все на себе»
Джордж считает, что Лилларду стоит продолжить карьеру в «Рокетс».
«Отправьте его в «Хьюстон». Поместите его в команду, где есть Кевин Дюрэнт, где есть выстроенная защита, где есть игроки с хорошей антропометрией. Мне всегда нравится, когда небольшого роста разыгрывающего окружают высокие партнеры. Там достаточно молодежи, чтобы ему не пришлось тащить все на себе», – заявил Джордж.
Лиллард впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом после того, как «Бакс» отчислили его и растянули выплаты по контракту.
Ожидается, что Лиллард пропустит значительную часть следующего сезона, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Пола Джорджа
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