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Пол Джордж: «В «Хьюстоне» достаточно молодежи, чтобы Лилларду не пришлось тащить все на себе»

Джордж считает, что Лилларду стоит продолжить карьеру в «Рокетс».

«Отправьте его в «Хьюстон». Поместите его в команду, где есть Кевин Дюрэнт, где есть выстроенная защита, где есть игроки с хорошей антропометрией. Мне всегда нравится, когда небольшого роста разыгрывающего окружают высокие партнеры. Там достаточно молодежи, чтобы ему не пришлось тащить все на себе», – заявил Джордж.

Лиллард впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом после того, как «Бакс» отчислили его и растянули выплаты по контракту.

Ожидается, что Лиллард пропустит значительную часть следующего сезона, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Пола Джорджа
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