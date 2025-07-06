Дэмиан Лиллард и «Бостон» проявляют взаимный интерес

«Селтикс» могут стать новой командой Лилларда.

«По данным источников, Дэмиан Лиллард рассматривает возможность перехода в «Селтикс », а клуб, в свою очередь, действительно заинтересован в нем. Несколько лет назад, когда «Блэйзерс» думали об обмене Лилларда, он не был в восторге от перспективы перебраться в Бостон. Однако теперь он открыт к этому варианту – отчасти благодаря близкой дружбе с Джейсоном Тейтумом: они вместе играли за сборную США на Олимпиаде в Токио в 2020 году», – пишет Гэри Уошберн из Boston Globe.

Лиллард впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом после того, как «Бакс» отчислили его и растянули выплаты по контракту. Баскетболист должен был заработать 113 миллионов долларов за следующие два сезона, но теперь эта сумма будет распределена на пять лет.

Ожидается, что Лиллард пропустит значительную часть следующего сезона, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия. В прошлом сезоне ветеран сыграл 58 матчей за «Бакс», набирая в среднем 24,9 очка (44,8% с игры, 37,6% из-за дуги), 4,7 подбора и 7,1 передачи.