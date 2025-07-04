  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэмиан Лиллард открыт для подписания контракта с командой в этом межсезонье «при правильных условиях»
3

Дэмиан Лиллард открыт для подписания контракта с командой в этом межсезонье «при правильных условиях»

Но защитник не спешит с принятием решения.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Дэмиан Лиллард открыт для заключения соглашения с командой в этом межсезонье «при правильных условиях», пока он продолжает реабилитацию.

Отмечается, что защитник уже пользуется «значительным интересом», но не торопится с принятием решения. По словам источников в лиге, «Голден Стэйт», «Бостон» и «Лейкерс» входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.

Лиллард впервые в своей карьере стал неограниченно свободным агентом после отчисления из «Милуоки». Сейчас баскетболист продолжает восстановление от разрыва ахилла, полученного в плей-офф.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3287 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
logoДэмиан Лиллард
logoНБА
Крис Хэйнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
272 июля, 13:25
«Милуоки» пошел на отчаянные меры для сохранения Янниса: отчислил Лилларда и подписал Тернера
402 июля, 12:20
Менеджер НБА об отчислении Дэмиана Лилларда: «Этот ход скорее напоминает жест отчаяния в более поздней июльской стадии»
42 июля, 11:30
Главные новости
Эл Хорфорд, вероятнее всего, присоединится к «Голден Стэйт»
114 минут назад
«Милуоки» и «Майами» заинтересованы в подписании Брэдли Била, если тот станет свободным агентом
5сегодня, 07:09
Брэдли Бил и «Финикс» обсуждают выкуп контракта
13сегодня, 06:21
«Зенит» продлит соглашение с Андреем Воронцевичем
2сегодня, 05:50
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Лас-Вегас», несмотря на 29 очков Уилсон, «Миннесота» обыграла «Вашингтон» благодаря 28 очкам Коллиер и другие результаты
2сегодня, 05:20
Обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса состоится, «Денвер» уговаривает литовца остаться в НБА
20сегодня, 04:35
Джексон Хэйс вернется в «Лейкерс» на 1-летний контракт
12сегодня, 04:15
Шерил Миллер сравнила соперничество Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона
18вчера, 21:16
Лу Дорт: «Наггетс» заставили нас немного понервничать. И четвертый матч против «Пэйсерс»
27вчера, 20:41
Йонас Валанчюнас близок к переходу в «Панатинаикос»
35вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» подпишет двустороннее соглашение с Джабари Уокером
31 минуту назад
«Новый Орлеан» заключил двусторонний контракт с новичком года G-лиги Треем Александером
48 минут назад
«Денвер» сохранит Спенсера Джонса
сегодня, 06:53
Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»
13сегодня, 05:33
«Тюрк Телеком» подписал Джалина Смита
вчера, 19:40
«Црвена Звезда» подписала контракт с Тайсоном Картером
вчера, 17:34
Пять российских судей и два комиссара получили лицензии ФИБА
вчера, 17:28
«Реал» расстался с Хесусом Матео
4вчера, 17:21
Егор Амосов о переходе в «Реал»: «Хочу получить должную подготовку перед первым сезоном в американском баскетболе»
2вчера, 16:06
«Майами» готов обменять Эндрю Уиггинса в «Лейкерс» на пик 1-го раунда, Далтона Кнехта и Руи Хатимуру
35вчера, 15:35