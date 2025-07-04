Дэмиан Лиллард открыт для подписания контракта с командой в этом межсезонье «при правильных условиях»

Но защитник не спешит с принятием решения.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Дэмиан Лиллард открыт для заключения соглашения с командой в этом межсезонье «при правильных условиях», пока он продолжает реабилитацию.

Отмечается, что защитник уже пользуется «значительным интересом», но не торопится с принятием решения. По словам источников в лиге, «Голден Стэйт», «Бостон» и «Лейкерс» входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.

Лиллард впервые в своей карьере стал неограниченно свободным агентом после отчисления из «Милуоки». Сейчас баскетболист продолжает восстановление от разрыва ахилла, полученного в плей-офф.