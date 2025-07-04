Дэмиан Лиллард открыт для подписания контракта с командой в этом межсезонье «при правильных условиях»
Но защитник не спешит с принятием решения.
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Дэмиан Лиллард открыт для заключения соглашения с командой в этом межсезонье «при правильных условиях», пока он продолжает реабилитацию.
Отмечается, что защитник уже пользуется «значительным интересом», но не торопится с принятием решения. По словам источников в лиге, «Голден Стэйт», «Бостон» и «Лейкерс» входят в большое число команд, которые заинтересованы в заключении сделки с Дэмианом Лиллардом как можно скорее.
Лиллард впервые в своей карьере стал неограниченно свободным агентом после отчисления из «Милуоки». Сейчас баскетболист продолжает восстановление от разрыва ахилла, полученного в плей-офф.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
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