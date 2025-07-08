Брэдли Бил близок к выкупу контракта с «Финиксом», «Клипперс» считаются фаворитами на подписание игрока

Защитник «Санс» может сменить команду в ближайшее время.

По данным нескольких источников, «Финикс » близок к соглашению о выкупе контракта Брэдли Била , у которого осталось два года и 110,8 миллионов долларов по текущему договору (об этом сообщают, среди прочих, Зак Лоу из The Ringer и Фред Кац из The Athletic).

Билу придется отказаться примерно от 13,8 миллиона долларов своей зарплаты, чтобы «Санс» смогли отчислить игрока и растянуть оставшиеся выплаты.

По информации источников NBC Sports, обмен Нормана Пауэлла из «Клипперс » в «Майами» рассматривается как предвестник к подписанию Била «парусниками».

«Лос-Анджелес» может предложить защитнику либо остаток исключения среднего уровня (около 5,3 миллиона долларов), либо «рум-мид-левел» (5,1 миллиона долларов).