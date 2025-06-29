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«Финикс» не может отчислить Брэдли Била без уступок игрока по зарплате

«Санс» нужно будет договариваться с баскетболистом.

По данным местных СМИ, «Финикс» рассматривал вариант отчисления Брэдли Била с «растяжением» его оставшегося контракта на 110 миллионов долларов. В этом случае его зарплата распределилась бы на пять лет по 22 миллиона долларов в год.

Однако коллективное соглашение ограничивает сумму растянутых платежей 15% от потолка зарплат в каждом сезоне. При прогнозируемом потолке в 154,6 миллиона долларов на сезон-2025/26 растянутый контракт Била займет 14,3% сам по себе.

Решение «Санс» в августе 2024 года отчислить И Джея Лидделла и Нассира Литтла, растянув их контракты, теперь усложняет ситуацию. Эти два игрока обойдутся клубу 3,8 миллиона долларов «мертвых денег» в следующем сезоне.

В сумме с гипотетическим растяжением Била «Финикс» превысил бы 15%-й лимит на 2,7 миллиона долларов ежегодно. Это вынуждает клуб договариваться с защитником о снижении суммы контракта.

По оценкам экспертов лиги, текущая рыночная стоимость Била как свободного агента близка к исключению среднего уровня – 14,1 миллиона долларов.

Разрыв между его текущим контрактом и рыночной стоимостью делает добровольное снижение зарплаты маловероятным. Билу пришлось бы отказаться от значительной гарантированной суммы без ясных перспектив компенсации.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
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