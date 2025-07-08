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Джи Джи Джексон заткнул сирену дальним попаданием в концовке матча против «Юты», надеясь на овертайм, но судьи засчитали 2 очка

«Мемфис» был очень близок к спасению.

За 6 секунд до конца 4-й четверти матча Летней лиги между «Ютой» и «Мемфисом» при счете 110:109 в пользу «Джаз» форвард «Юты» Брайс Сенсабо перехватил мяч и заработал штрафные, реализовав оба.

В последней атаке матча форварду «Гриззлис» Джи Джи Джексону удалось поразить цель дальним броском с одной ноги, но судьи увидели заступ на дугу и засчитали только 2 очка. 

«Юта» одержала верх – 112:111.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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