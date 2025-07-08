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Брайс Сенсабо набрал 37 очков за 27 минут и помог «Юте» обыграть «Мемфис» в Летней лиге

Встреча закончилась минимальной победой «Джаз» – 112:111.

Форвард «Юты» Брайс Сенсабо провел на паркете 27 минут, за которые набрал 37 очков, реализовав 9 из 14 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 13 из 14 штрафных.

На его счету также 4 подбора, 1 передача и 2 перехвата.

Сенсабо был выбран «Ютой» под 28-м номером на драфте 2023 года.

В прошедшем сезоне НБА он принял участие в 71 матче команды, набирая в среднем 10,9 очка, 3 подбора и 1,5 передачи за 20,2 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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