Эйс Бэйли набрал 18 очков в матче Летней лиги против «Мемфиса»
Новичок «Джаз» хорошо выступил во втором матче за команду.
Эйс Бэйли провел на площадке 35 минут и отметился 18 очками, реализовав 7 из 14 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных. Форвард также собрал 7 подборов и отдал 3 передачи.
Ранее игрок, выбранный «Ютой» на драфте под 5-м номером, отложил знакомство с командой, вызвав опасения по поводу его готовности сотрудничать с ней, но в итоге все же прибыл в Солт-Лейк-Сити.
Встреча с «Гриззлис» закончилась победой «Джаз» – 112:111.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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