Бронни Джеймс перехватил мяч и вколотил данк на 1-й минуте матча Летней лиги

Защитник «Лейкерс» с ходу начал игру хайлайтом.

Бронни Джеймс в первом же защитном владении матча против «Майами » показал свою заряженность, перехватив мяч у защитника «Хит» Каспараса Якучиониса и убежав в быстрый отрыв, завершившийся данком.

Всего за матч Джеймс провел на площадке 11 минут и набрал 10 очков (3 из 7 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подбора и 1 перехват.

Встреча закончилась победой «Лейкерс » – 103:83.