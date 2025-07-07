Бронни Джеймс перехватил мяч и вколотил данк на 1-й минуте матча Летней лиги
Защитник «Лейкерс» с ходу начал игру хайлайтом.
Бронни Джеймс в первом же защитном владении матча против «Майами» показал свою заряженность, перехватив мяч у защитника «Хит» Каспараса Якучиониса и убежав в быстрый отрыв, завершившийся данком.
Всего за матч Джеймс провел на площадке 11 минут и набрал 10 очков (3 из 7 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подбора и 1 перехват.
Встреча закончилась победой «Лейкерс» – 103:83.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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