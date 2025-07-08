Василие Мицич договорился о выкупе контракта с «Милуоки»

Сербский защитник покинет «Бакс».

Василие Мицич (31 год, 191 см) и «Милуоки » согласовали выкуп и отчисление игрока.

Баскетболист отказался от 6,1 из 8,1 миллиона долларов, причитавшихся ему за сезон-2025/26. Оставшиеся 2 миллиона «Бакс» растянут на несколько лет.

Серб был обменян в «Милуоки» в рамках сделки, по которой «Шарлотт» получил Пэта Коннотона и два пика второго раунда.

В сезоне-2024/25 Мицич в среднем набирал 6,6 очка, 2,2 подбора и 3,1 передачи за игру в составе «Хорнетс» и «Санс», проведя 41 матч регулярного чемпионата.

Ожидается, что защитник вернется в Европу, где он остается востребованным игроком.