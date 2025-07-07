«Милуоки» официально сообщил о подписании контракта с Бобби Портисом

Бобби Портис официально остался в «Бакс».

Форвард (30 лет, 208 см) продлил сотрудничество с клубом на 3 года и 44 миллиона долларов. На последний сезон распространяется опция игрока.

Портис принял участие в 49 матчах прошедшего сезона, набирая в среднем 13,9 очка и 8,4 подбора за 25,4 минуты на паркете. Баскетболист пропустил 25 матчей из-за дисквалификации за нарушение антидопинговой политики НБА.