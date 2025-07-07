Масаи Уджири попрощался с «Торонто» в трибьют-видео
Масаи Уджири закрыл главу с «Рэпторс».
Бывший президент клуба, закончивший сотрудничество с ним, выложил трибьют-видео с прощанием.
«Торонто, Канада, я вас люблю. Страна, которая меня тепло приняла, город, который стал моим домом», – описал Уджири свое отношение.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Giants of Africa
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