Масаи Уджири попрощался с «Торонто» в трибьют-видео

Масаи Уджири закрыл главу с «Рэпторс».

Бывший президент клуба, закончивший сотрудничество с ним, выложил трибьют-видео с прощанием.

«Торонто, Канада, я вас люблю. Страна, которая меня тепло приняла, город, который стал моим домом», – описал Уджири свое отношение.