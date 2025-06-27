Бывший президент «Торонто» Масаи Уджири хочет заниматься политикой и благотворительностью
Масаи Уджири не слишком заинтересован клубной деятельностью.
По сообщению репортера Стива Поппера, в НБА считается, что специалист уже некоторое время имел более широкие амбиции, чем управление командой.
Уджири заинтересован в политической и благотворительной деятельности.
Его фонд и ряд программ давно занимаются проблемами африканского континента и африканской молодежи, в том числе в области спорта.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2783 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стива Поппера
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