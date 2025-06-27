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Бывший президент «Торонто» Масаи Уджири хочет заниматься политикой и благотворительностью

Масаи Уджири не слишком заинтересован клубной деятельностью.

По сообщению репортера Стива Поппера, в НБА считается, что специалист уже некоторое время имел более широкие амбиции, чем управление командой.

Уджири заинтересован в политической и благотворительной деятельности.

Его фонд и ряд программ давно занимаются проблемами африканского континента и африканской молодежи, в том числе в области спорта.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стива Поппера
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