Бывший президент «Торонто» Масаи Уджири хочет заниматься политикой и благотворительностью

Масаи Уджири не слишком заинтересован клубной деятельностью.

По сообщению репортера Стива Поппера, в НБА считается, что специалист уже некоторое время имел более широкие амбиции, чем управление командой.

Уджири заинтересован в политической и благотворительной деятельности.

Его фонд и ряд программ давно занимаются проблемами африканского континента и африканской молодежи, в том числе в области спорта.