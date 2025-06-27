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Масаи Уджири завершил сотрудничество с «Торонто»

«Рэпторс» расстались с Масаи Уджири.

Стороны решили досрочно прекратить сотрудничество. У президента и вице-председателя организации оставался последний год по текущему контракту.

Сомнения в будущем специалиста в клубе появились после изменения в структуре владельцев в начале прошедшего сезона, когда наибольшее влияние получил глава Rogers Communications Эдвард Роджерс, отношения которого с Уджири всегда были напряженными.

Уджири помог «Торонто» завоевать чемпионский титул в 2019 году, сделав ставку на 1 сезон Кавая Ленарда. Последние три года команда не попадает в плей-офф.

Менеджер возглавлял клуб с сезона-2013/14.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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