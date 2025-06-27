Увольнение Масаи Уджири не связано с результатами драфта-2025

Драфт не повлиял на решение по Масаи Уджири.

Президент «Рэпторс» досрочно покинул пост в клубе.

По сообщению источников, работа на драфте шла под руководством генерального менеджера Бобби Уэбстера и не повлияла на это кадровое решение.

«Торонто » выбрал форварда Коллина Мюррэй-Бойлса под 9-м номером и защитника Элайджу Мартина под 39-м.