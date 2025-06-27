Увольнение Масаи Уджири не связано с результатами драфта-2025
Драфт не повлиял на решение по Масаи Уджири.
Президент «Рэпторс» досрочно покинул пост в клубе.
По сообщению источников, работа на драфте шла под руководством генерального менеджера Бобби Уэбстера и не повлияла на это кадровое решение.
«Торонто» выбрал форварда Коллина Мюррэй-Бойлса под 9-м номером и защитника Элайджу Мартина под 39-м.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2782 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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