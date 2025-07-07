Уэньин Гэбриэл присоединился к «Баварии»

Американский форвард продолжит карьеру в немецком клубе.

«Бавария » подписала 2-летний контракт с Уэньином Гэбриэлом (28 лет, 206 см).

Гэбриэл наиболее известен по своим выступлениям за «Лейкерс» в сезоне-2022/23, где он набирал в среднем 5,5 очка и 4,2 подбора за игру. Всего на его счету 164 матча в НБА за 7 разных команд.

Прошедший сезон форвард завершал в «Панатинаикосе », принося команде 6 очков и 3,6 подбора в среднем за 23 матча Евролиги .