Уэньин Гэбриэл присоединился к «Баварии»
Американский форвард продолжит карьеру в немецком клубе.
«Бавария» подписала 2-летний контракт с Уэньином Гэбриэлом (28 лет, 206 см).
Гэбриэл наиболее известен по своим выступлениям за «Лейкерс» в сезоне-2022/23, где он набирал в среднем 5,5 очка и 4,2 подбора за игру. Всего на его счету 164 матча в НБА за 7 разных команд.
Прошедший сезон форвард завершал в «Панатинаикосе», принося команде 6 очков и 3,6 подбора в среднем за 23 матча Евролиги.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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