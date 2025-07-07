УНИКС подписал разыгрывающего «Виллербана» Пэриса Ли
Американский защитник продолжит карьеру в казанском клубе.
УНИКС объявил о заключении контракта с Пэрисом Ли (30 лет, 184 см) по схеме «1+1».
Последние 2 года Ли провел в «Виллербане».
В прошедшем сезоне Евролиги он был стартовым разыгрывающим французского клуба, набирая в среднем 8,3 очка, 1,5 подбора и 3,1 передачи за 22,4 минуты на паркете. В сезоне-2023/24 защитник совершал больше всех перехватов – 1,7 в среднем за игру.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт УНИКСа
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