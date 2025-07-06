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Элайджа Брайант заключил 3-летний контракт с «Хапоэлем Тель-Авив»

Американский защитник присоединился к израильскому клубу.

«Хапоэлем Тель-Авив» официально объявил о переходе Элайджи Брайанта (30 лет, 196 см). Контракт рассчитан на три года и будет действовать до конца сезона-2027/28.

Последние 4 сезона Брайант провел в «Анадолу Эфесе», с которым стал победителем национального чемпионата (2023), обладателем Кубка Турции (2022) и чемпионом Евролиги (2022).

Прошлый сезон стал лучшим в его карьере в главном европейском турнире: защитник набирал 13,8 очка, 4,2 подбора и 3,1 передачи в среднем, проводя на площадке 27 минут.

Предстоящий сезон станет для Брайанта седьмым в Евролиге, тогда как «Хапоэль Тель-Авив» дебютирует в турнире.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoХапоэль Тель-Авив
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