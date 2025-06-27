УНИКС официально расстался с защитником Маркосом Найтом
Маркос Найт завершил выступление за УНИКС.
Клуб попрощался с одним из своих лидеров.
Найт стал чемпионом Единой лиги ВТБ с казанским клубом в 2023 году и всего провел 2,5 сезона в команде, добавив серебро и бронзу к своим наградам.
В прошедшем чемпионате защитник набирал 16,1 очка, 4,1 подбора, 4 передачи и 1,6 перехвата за 25,5 минуты в среднем. Найт был выбран «Лучшим шестым» турнира. И получил признание коллег, неофициально назвавших его лучшим игроком лиги.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети УНИКСа
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