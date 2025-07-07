Маркус Кин покинул УНИКС

Казанский клуб расстался с американским защитником.

УНИКС объявил об уходе Маркуса Кина (30 лет, 175 см) в связи с истечением контракта.

Американец присоединился к УНИКСу перед дедлайном дозаявок, заменив травмированного Тони Тэйлора, и принял участие в 11 матчах плей-офф Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 1,8 подбора и 2,7 передачи.