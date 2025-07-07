Маркус Кин покинул УНИКС
Казанский клуб расстался с американским защитником.
УНИКС объявил об уходе Маркуса Кина (30 лет, 175 см) в связи с истечением контракта.
Американец присоединился к УНИКСу перед дедлайном дозаявок, заменив травмированного Тони Тэйлора, и принял участие в 11 матчах плей-офф Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 1,8 подбора и 2,7 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт УНИКСа
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