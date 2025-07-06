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Александр Чадов о переходе в ЦСКА: «Думаю, что все возможно: и получать игровое время, и выходить в стартовой пятерке»

Новобранец армейцев оценил перспективы в новой команде.

– Подписав контракт с ЦСКА, ты сказал, что это шанс. Российские баскетболисты всегда очень сдержанно оценивают свои перспективы, когда идут на повышение в ЦСКА, УНИКС или «Зенит». У нас настолько скромные ребята? Или молодежь сама до конца не верит, что в ЦСКА удастся заиграть?

– Я имел в виду, что переход в топ-клуб – это сам по себе шанс вывести карьеру на новый уровень. А вот воспользуюсь ли я этим шансом или нет – зависит только от меня самого. Думаю, что все возможно: и получать игровое время, и выходить в стартовой пятерке.

– Как тебя проводили нижегородские болельщики?

– Официально я еще не прощался. Обязательно это сделаю. Не знаю, будет ли это видеообращение или какой-нибудь текстовой пост. Но с нижегородскими болельщиками я обязательно попрощаюсь. И буду ждать встречи в «Нагорном» уже в статусе игрока ЦСКА.

– А фаны армейцев тебя успели поприветствовать?

– Видел в соцсетях ЦСКА много комментариев. Кроме «добро пожаловать», там были и другие... Некоторые слова задевают, не стану скрывать. Но это ожидаемо. Мы говорили о том, что в молодых российских баскетболистов верят далеко не все. Переход россиян в ЦСКА часто встречают скептически. Но это и стимул. Доказать всем, что я могу играть на таком уровне!

Александр Чадов рос в системе «Пари НН» с 2016 года, с 2019 года выступал за основной состав. Контракт форварда с нижегородской командой истек, и он перешел в ЦСКА.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Аргументы и Факты»
Александр Чадов
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