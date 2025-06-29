Никита Михайловский покинул ЦСКА

Армейцы расстались с форвардом.

ЦСКА объявил, что Никита Михайловский (24 года, 203 см) покидает клуб в связи с истечением контракта.

Михайловский выступал за ЦСКА на протяжении двух сезонов, выиграв с командой два чемпионства Единой лиги ВТБ и Суперкубок.

Баскетболист суммарно принял участие в 36 матчах, набирая 2,7 очка, 1,5 подбора, 0,6 передачи за 7,9 минуты на паркете.

«Никита был и остается одним из самых перспективных игроков современного российского баскетбола. Мы до сих пор удивляемся негативным отзывам, которые приходилось читать о нем в период до прихода в ЦСКА. У нас он проявил себя зрелым и умелым баскетболистом, который много работает на тренировках и в свободное время, четко понимает свою роль и отлично взаимодействует с товарищами по команде. Понимаем, что сейчас Михайловскому необходимо на практике проявить весь тот бесценный опыт, который он почерпнул, работая под руководством нашего тренерского штаба и рядом с высококлассными ветеранами. Потому искренне желаем Никите удачи и успехов на новом этапе карьеры и надеемся на возвращение в ЦСКА в новом качестве», – написал президент ЦСКА Андрей Ватутин.