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Дэвид Джонс набрал 25 очков в матче Летней лиги против «Голден Стэйт»

Форвард «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком матча.

Дэвид Джонс записал на свой счет 25 очков, реализовав 9 из 14 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 3 из 5 штрафных. 23-летний баскетболист также собрал 3 подбора, отдал 3 передачи при 6 потерях и сделал 3 перехвата.

Прошедший сезон Джонс провел в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Юты» и «Мехико-Сити», набирая в среднем 24,5 очка, 7,5 подбора и 3,2 передачи.

Встреча между «Сперс» и «Уорриорс» закончилась победой «шпор» – 90:88.

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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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Дэвид Джонс
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