Крис Пол о том, сколько еще он собирается играть: «Не больше года»
Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет последним в его карьере.
- Ты играешь на высоком уровне, но ты находишься на закате карьеры. Сколько еще ты собираешься играть?
– Не больше года. Я только что завершил свой 20-й сезон, что уже само по себе является большой удачей, – ответил 40-летний разыгрывающий.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Underdog в соцсети X
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