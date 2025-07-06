Крис Пол о том, сколько еще он собирается играть: «Не больше года»

Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет последним в его карьере.

- Ты играешь на высоком уровне, но ты находишься на закате карьеры. Сколько еще ты собираешься играть?

– Не больше года. Я только что завершил свой 20-й сезон, что уже само по себе является большой удачей, – ответил 40-летний разыгрывающий.