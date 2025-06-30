«Финикс» на данный момент не рассматривает возможность возвращения Криса Пола
Крис Пол вряд ли окажется в «Санз».
40-летний разыгрывающий хотел провести следующий сезон ближе к Лос-Анджелесу и своей семье. Среди возможных вариантов назывался «Финикс», в котором Пол выступал 3 сезона и добился самого большого успеха в своей карьере в НБА – выхода в финал.
Источник репортера Эвана Сайдери сообщает, что «Санз» не рассматривают эту возможность и сотрудничество вряд ли состоится.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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