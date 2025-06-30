«Финикс» на данный момент не рассматривает возможность возвращения Криса Пола

Крис Пол вряд ли окажется в «Санз».

40-летний разыгрывающий хотел провести следующий сезон ближе к Лос-Анджелесу и своей семье. Среди возможных вариантов назывался «Финикс», в котором Пол выступал 3 сезона и добился самого большого успеха в своей карьере в НБА – выхода в финал.

Источник репортера Эвана Сайдери сообщает, что «Санз» не рассматривают эту возможность и сотрудничество вряд ли состоится.