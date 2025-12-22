  • Спортс
Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей

НБА оштрафовала главного тренера «Денвера».

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман был оштрафован на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей и за то, что не покинул площадку своевременно после своего удаления.

Инцидент, за который Адельман получил свой второй технический фол и был удален, произошел за 8 минут 40 секунд до конца четвертой четверти в матче «Денвера» против «Хьюстона», который «Наггетс» проиграли в овертайме со счетом 101:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
