Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей

НБА оштрафовала главного тренера «Денвера».

Главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман был оштрафован на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей и за то, что не покинул площадку своевременно после своего удаления.

Инцидент, за который Адельман получил свой второй технический фол и был удален , произошел за 8 минут 40 секунд до конца четвертой четверти в матче «Денвера » против «Хьюстона», который «Наггетс» проиграли в овертайме со счетом 101:115.