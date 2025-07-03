Крис Пол хочет выходить в стартовом составе своей следующей команды
Список требований Криса Пола расширился.
По сообщению репортера Associated Press Тима Рейнольдса, разыгрывающий хочет выходить в стартовом составе своей следующей команды, однако «Клипперс» не теряют надежды подписать его.
Ранее ветеран лиги сузил список возможных претендентов, обозначив желание играть как можно ближе к Лос-Анджелесу и своей семье.
Инсайдер Джон Гамбадоро настаивает, что «Клипперс» не особенно заинтересованы в разыгрывающем, а на выбор места продолжения его карьеры могут повлиять хорошие взаимоотношения с Девином Букером, который способен будет продавить в «Санз» его подписание.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тима Рейнольдса
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