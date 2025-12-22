Фото
0

Кевин Дюрэнт обошел Хакима Оладжувона и стал 10-м по количеству попаданий с игры в истории НБА

Дюрэнт вошел в топ-10 НБА по забитым мячам.

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 28 очков, 6 подборов и 3 передачи в игре против «Сакраменто» (поражение 124:125), реализовав 12 из 17 бросков с игры.

Дюрэнт довел свое общее количество попаданий за карьеру до 10750, что позволило ему занять 10-е место в истории НБА, обойдя Хакима Оладжувона (10749).

Кроме того, сегодня 37-летний форвард «Рокетс» стал третьим по скорости игроком в истории НБА, достигшим отметок в 30000+ очков, 5000+ подборов и 5000+ передач. Быстрее Дюрэнта, которому для этого потребовались 1147 игр, были только Майкл Джордан (960) и Леброн Джеймс (1107).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoХаким Оладжувон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок
сегодня, 06:20Видео
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
вчера, 17:36
Кевин Дюрэнт повздорил с игроками «Денвера», потроллил Дэвида Адельмана и отметил трехочковый новым празднованием
вчера, 07:04Видео
Главные новости
Егор Дёмин о 3 трехочковых в четвертой четверти: «Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться»
сегодня, 08:33
«Локомотив-Кубань» намерен запретить Кириллу Елатонцеву переход в другой клуб с помощью обращения в ФИБА
сегодня, 08:11
Уго Гонсалес о Луке Дончиче: «Для всех в академии «Реала» он – легенда и ролевая модель»
сегодня, 07:41
Амен Томпсон уронил одного защитника и забил сверху через второго
сегодня, 07:18Видео
Леброн Джеймс о рождественском матче: «Честно говоря, я бы хотел весь день провести дома на диване с семьей»
сегодня, 07:02
«Чикаго» и «Атланта» набрали 302 очка, сыграв самый результативный матч сезона
сегодня, 06:41
Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок
сегодня, 06:20Видео
НБА. Трехочковый Денниса Шредера принес «Сакраменто» победу над «Хьюстоном» в овертайме, 47 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» справиться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 05:54
Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила
сегодня, 05:45Видео
Джейлен Брансон набрал 47 очков, обновив рекорд карьеры на «Мэдисон-сквер-гарден»
сегодня, 05:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей
19 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Веной», КРКА сыграет с «Партизаном»
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Брешию»
49 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Бююкчекмедже»
54 минуты назад
Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
вчера, 21:57
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
вчера, 20:59
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
вчера, 19:48