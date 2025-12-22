Кевин Дюрэнт обошел Хакима Оладжувона и стал 10-м по количеству попаданий с игры в истории НБА
Дюрэнт вошел в топ-10 НБА по забитым мячам.
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 28 очков, 6 подборов и 3 передачи в игре против «Сакраменто» (поражение 124:125), реализовав 12 из 17 бросков с игры.
Дюрэнт довел свое общее количество попаданий за карьеру до 10750, что позволило ему занять 10-е место в истории НБА, обойдя Хакима Оладжувона (10749).
Кроме того, сегодня 37-летний форвард «Рокетс» стал третьим по скорости игроком в истории НБА, достигшим отметок в 30000+ очков, 5000+ подборов и 5000+ передач. Быстрее Дюрэнта, которому для этого потребовались 1147 игр, были только Майкл Джордан (960) и Леброн Джеймс (1107).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
