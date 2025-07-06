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Переговоры между Квентином Граймсом и «Филадельфией» о новом контракте практически не продвигаются

Обсуждение сделки может зайти в тупик.

По данным Келли Айко и Тони Джонса из The Athletic, переговоры между «Филадельфией» и ограниченно свободным агентом Квентином Граймсом о новом контракте практически не продвигаются, однако обе стороны надеются возобновить обсуждение в ближайшие дни.

Граймс присоединился к «Сиксерс» 4 февраля в результате обмена с «Далласом» и сыграл за команду 28 матчей.

В составе «Филадельфии» 25-летний баскетболист в среднем набирал 21,9 очка, 5,2 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата за игру при 46,9% попаданий с игры и 37,3% с трехочковой дистанции.

До сезона-2024/25 его карьерные показатели были на уровне 8,5 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Келли Айко в соцсети X
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