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Кендрик Перкинс: «Эйтону лучше найти правильный настрой, потому что это его последний шанс»

Телеэксперт призвал центрового не упускать возможность реабилитироваться.

«Эйтону лучше найти правильный настрой, потому что это, возможно, его последний шанс.

Посмотрите на «больших» на Западе – Йокич, Шенгюн, Энтони Дэвис… Тебе будет непросто. Так что это момент, когда нужно проверить себя и сказать: «Знаешь что? Нужно собраться».

У тебя сложная Западная конференция. Забудь про лигу. На тебе огромная ответственность. Ты играешь за одну из самых легендарных организаций в спорте.

На тебя каждый день будет смотреть Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти тоже. Они следят за тобой. Ты должен выходить на площадку и показывать результат, точка», – сказал Перкинс.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3701 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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