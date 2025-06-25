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Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»

Андреас Пистиолис уверен, что у Александра Чадова светлое будущее в ЦСКА.

«Хотел бы поприветствовать Александра в ЦСКА. У него впереди светлое будущее, которое потребует упорной работы, но которое полно огромного потенциала. Теперь у него есть шанс стать частью следующего поколения игроков ЦСКА, и я полностью уверен, что у него есть все, чтобы добиться поставленных целей», – сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

«Каждый хочет играть в ЦСКА, и я очень рад оказаться тут, это большой шаг вперед для меня. Постараюсь воспользоваться этим шансом, многих ребят в команде уже хорошо знаю, с кем-то придется познакомиться. Буду прикладывать максимум усилий для побед и с нетерпением жду начала сезона», – заявил форвард армейцев Александр Чадов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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