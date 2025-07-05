Андрей Кириленко: «Не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА»

Андрей Кириленко высказался о российских игроках в НБА.

«Конечно, очень рад, что у нас два игрока точно будут играть в НБА , а Виктор Лахин – в Летней лиге. Но я не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА.

Наш баскетбол двигается вперед, с определенным количеством проблем в разных местах. Успех больше зависит от развития наших детских тренеров, инфраструктуры в маленьких регионах, нежели от количества игроков, которые играют в НБА.

Хотя, конечно же, мы все хотим, чтобы как можно больше игроков выступало на самом высоком уровне», – сказал президент РФБ .