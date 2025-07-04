Бекки Хэммон о разгроме «Эйсес» «Индианой»: «Моя команда не хотела играть в регби, и ей надрали задницу»

Главный тренер «Лас-Вегаса» раскритиковала свою команду.

«Эйсес» уступили «Фивер» в гостях со счетом 54:81. За хозяев не играла лидер Кейтлин Кларк.

«Полное отсутствие профессионализма в отсутствии старания. Мы лучше играли вчера во время тренировки. Не знаю, как можно выйти на арену с 20 тысячами болельщиков и так показать себя. Худший матч в нападении за мои 4 года здесь.

Они также врывались в нашу краску весь вечер. Нечего сказать по этому поводу. Ноль концентрации и старания.

Нас хватали и держали. Игра напоминала регби. Моя команда не хотела играть в регби, и ей надрали задницу. Нужно отвечать, если позволяют такую борьбу. Надо соответствовать уровню контакта.

Одна команда была слабохарактерной и отставала на три шага. «Индиана » забрала все свободные мячи и отшлепала нас всеми возможными способами. Никакой борьбы. Одна из худших игр, которые я видела», – заключила Бекки Хэммон .