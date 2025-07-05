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Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Аджелес», «Миннесота» сыграет с «Голден Стэйт»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своем паркете «Лос-Аджелес», лидер чемпионата «Миннесота» сыграет дома с «Голден Стэйт».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лос-Анджелес

6 июля. 2.00

Миннесота – Голден Стэйт

6 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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