Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Аджелес», «Миннесота» сыграет с «Голден Стэйт»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своем паркете «Лос-Аджелес», лидер чемпионата «Миннесота» сыграет дома с «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Лос-Анджелес
6 июля. 2.00
Миннесота – Голден Стэйт
6 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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