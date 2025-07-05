Во время Летней лиги НБА протестирует правило, согласно которому промах со своей половины в конце четверти не будет вредить статистике игрока

НБА проверит в действии новое правило.

Во время матчей Летней лиги НБА протестирует новое правило, согласно которому промахи со своей половины площадки в конце четвертях не будут записываться в статистику игроков.

Сегодня, 5 июля, стартуют матчи Летней лиги НБА в Солт-Лейк-Сити и в Калифорнии.