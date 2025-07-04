Евгений Воронов продолжит выступление за МБА-МАИ в своем 24-м сезоне в чемпионате России
Евгений Воронов продлил сотрудничество с МБА-МАИ.
39-летний защитник (192 см) проведет свой 4-й сезон в столичном клубе и 24-й в высшем дивизионе чемпионата России.
В прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ в его активе 7,5 очка, 1,8 подбора и 1,5 перехвата за 20,1 минуты в среднем.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3410 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости