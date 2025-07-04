Евгений Воронов продолжит выступление за МБА-МАИ в своем 24-м сезоне в чемпионате России

Евгений Воронов продлил сотрудничество с МБА-МАИ.

39-летний защитник (192 см) проведет свой 4-й сезон в столичном клубе и 24-й в высшем дивизионе чемпионата России.

В прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ в его активе 7,5 очка, 1,8 подбора и 1,5 перехвата за 20,1 минуты в среднем.