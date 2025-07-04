Арсений Корякин официально покинул МБА-МАИ и может оказаться в ЦСКА
МБА-МАИ сообщила об уходе Арсения Корякина.
20-летний фовард (196 см) поучаствовал в Первенстве России 3х3 U23 и стал бронзовым призером, после чего перешел в грозненский «Динамо» на условиях аренды до конца сезона Суперлиги.
По информации телеграм-канала «Перехват», форвард продолжит карьеру в системе ЦСКА.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
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