Арсений Корякин официально покинул МБА-МАИ и может оказаться в ЦСКА

МБА-МАИ сообщила об уходе Арсения Корякина.

20-летний фовард (196 см) поучаствовал в Первенстве России 3х3 U23 и стал бронзовым призером, после чего перешел в грозненский «Динамо» на условиях аренды до конца сезона Суперлиги.

По информации телеграм-канала «Перехват», форвард продолжит карьеру в системе ЦСКА.