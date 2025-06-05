Никола Вучевич: «Иногда задумываюсь о переходе в «Црвену Звезду»
Никола Вучевич рассматривает возможность перехода в «Црвену Звезду».
«Когда я приезжаю в Белград, меня всегда спрашивают: «Когда ты перейдешь в «Звезду»?» Я все понимаю и иногда задумываюсь об этом», – сказал центровой «Чикаго» в подкасте X&O’s Chat.
В контракте черногорского бигмена остался последний сезон, за который он получит 21,5 миллиона долларов.
Во время локаута НБА 2011 года Вучевич выступал за черногорскую «Будучность», но никогда не играл в Евролиге.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал X&O’s CHAT
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