Никола Вучевич: «Иногда задумываюсь о переходе в «Црвену Звезду»

Никола Вучевич рассматривает возможность перехода в «Црвену Звезду».

«Когда я приезжаю в Белград, меня всегда спрашивают: «Когда ты перейдешь в «Звезду »?» Я все понимаю и иногда задумываюсь об этом», – сказал центровой «Чикаго » в подкасте X&O’s Chat.

В контракте черногорского бигмена остался последний сезон, за который он получит 21,5 миллиона долларов.

Во время локаута НБА 2011 года Вучевич выступал за черногорскую «Будучность», но никогда не играл в Евролиге .