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Никола Вучевич: «Многие игроки регистрируются в отелях под фальшивыми именами. Я, например, был Чендлером Бингом»

Центровой «Чикаго» поделился забавной деталью жизни знаменитости.

«Многие игроки действительно регистрируются в отелях под фальшивыми именами. Ведь кто-то может позвонить в отель и попросить соединить с номером игрока. Поэтому мы используем псевдонимы. Люди просят билеты, хотят сделать ставки… Так что просто указываешь вымышленное имя. Это даже забавно.

Раньше я использовал имена Хавьера Пасторе и Роберта Левандовского. Потом я решил сменить тактику – например, назывался Чендлером Бингом (персонаж сериала «Друзья») или именем супергероя. Иногда люди догадывались, когда видели счет из ресторана или отеля, и просто начинали смеяться. Чаще всего это происходило, когда я был Чендлером. Они видели имя и сразу понимали, в чем дело», – рассказал Вучевич.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
logoНикола Вучевич
logoХавьер Пасторе
logoРоберт Левандовски
logoНБА
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