«Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Кевоном Харрисом

Кевон Харрис стал игроком «Хьюстона».

«Рокетс» и атакующий защитник (28 лет, 196 см) договорились о двустороннем контракте.

В прошлом сезоне Харрис стал MVP Матча всех звезд G-лиги и подписал 10-дневный контракт с «Атлантой». Он набирал 19,8 очка и 7,1 подбора в среднем за матч в G-лиге.