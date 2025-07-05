«Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Кевоном Харрисом
Кевон Харрис стал игроком «Хьюстона».
«Рокетс» и атакующий защитник (28 лет, 196 см) договорились о двустороннем контракте.
В прошлом сезоне Харрис стал MVP Матча всех звезд G-лиги и подписал 10-дневный контракт с «Атлантой». Он набирал 19,8 очка и 7,1 подбора в среднем за матч в G-лиге.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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