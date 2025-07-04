Джабари Смит: «Сайлас – хороший тренер, но с нами он не мог управиться»

Форвард «Рокетс» рассказал о проблемах главного тренера Стивена Сайласа.

Сайлас возглавлял «Хьюстон » до прихода Име Удоки в 2023 году.

«Да, Сайлас был нашим первым тренером. Он хороший тренер. Но, как я уже говорил, никто бы не справился с той ситуацией. Это был полный хаос. Понимаешь, о чем я?

Если кто-то знает тренера Сайласа, он же добрейший человек. Разбирается в баскетболе. Знает, о чем говорит.

Просто в плане контроля над командой... ему было тяжело. Но потом пришли Име Удока, Фред Ванвлит и Диллон Брукс – и они навели порядок», – рассказал Смит .