Джабари Смит: «Сайлас – хороший тренер, но с нами он не мог управиться»
Форвард «Рокетс» рассказал о проблемах главного тренера Стивена Сайласа.
Сайлас возглавлял «Хьюстон» до прихода Име Удоки в 2023 году.
«Да, Сайлас был нашим первым тренером. Он хороший тренер. Но, как я уже говорил, никто бы не справился с той ситуацией. Это был полный хаос. Понимаешь, о чем я?
Если кто-то знает тренера Сайласа, он же добрейший человек. Разбирается в баскетболе. Знает, о чем говорит.
Просто в плане контроля над командой... ему было тяжело. Но потом пришли Име Удока, Фред Ванвлит и Диллон Брукс – и они навели порядок», – рассказал Смит.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст DawgTalk
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