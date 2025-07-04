0

Джабари Смит: «Сайлас – хороший тренер, но с нами он не мог управиться»

Форвард «Рокетс» рассказал о проблемах главного тренера Стивена Сайласа.

Сайлас возглавлял «Хьюстон» до прихода Име Удоки в 2023 году.

«Да, Сайлас был нашим первым тренером. Он хороший тренер. Но, как я уже говорил, никто бы не справился с той ситуацией. Это был полный хаос. Понимаешь, о чем я?

Если кто-то знает тренера Сайласа, он же добрейший человек. Разбирается в баскетболе. Знает, о чем говорит.

Просто в плане контроля над командой... ему было тяжело. Но потом пришли Име Удока, Фред Ванвлит и Диллон Брукс – и они навели порядок», – рассказал Смит.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3385 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст DawgTalk
logoХьюстон
logoНБА
logoСтивен Сайлас
logoДжабари Смит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
2вчера, 19:23
Кэм Уитмор может перейти из «Рокетс» в «Лейкерс» в обмен на Дориана Финни-Смита
27вчера, 13:44
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»
11сегодня, 11:37
Брайан Уиндхорст: «Майк Браун возит с собой свой утюг и гладильную доску. На выездах их таскал Жорди Фернандес»
7сегодня, 11:28
Айзейя Хартенштайн: «Дэйгнолт перед матчами показывает видео с охотящимися животными»
5сегодня, 11:15
Йонас Валанчюнас сегодня вечером прибудет в Грецию для медосмотра
17сегодня, 11:14
«Голден Стэйт» рассчитывает получить за Джонатана Кумингу перспективного молодого игрока и пик первого раунда
11сегодня, 10:45
Пол Пирс: «Я был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА»
20сегодня, 10:25
Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса
1сегодня, 09:29
Влатко Чанчар подтвердил переход из «Денвера» в «Милан»
сегодня, 08:52
Агент Ривза: «Остин в восторге от возможности выходить на площадку вместе с Лукой – как сейчас, так и в будущем»
3сегодня, 08:29
Исмаэль Бако перейдет из УНИКСа в «Париж» (BasketNews)
2сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Юки Кавамура будет играть за «Чикаго» в Летней лиге
115 минут назад
Кэм Томас не востребован на рынке
537 минут назад
Родриг Бобуа продлил контракт с «Анадолу Эфесом»
56 минут назад
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс»
2сегодня, 11:46
Бывший генменеджер «Далласа» Донни Нельсон назначен специальным советником сборной Словении
1сегодня, 11:34
«Филадельфия» подпишет двустороннее соглашение с Джабари Уокером
сегодня, 07:39
«Новый Орлеан» заключил двусторонний контракт с новичком года G-лиги Треем Александером
1сегодня, 07:22
«Денвер» сохранит Спенсера Джонса
сегодня, 06:53
Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»
16сегодня, 05:33
«Тюрк Телеком» подписал Джалина Смита
вчера, 19:40