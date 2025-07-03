Кэм Уитмор может перейти из «Рокетс» в «Лейкерс» в обмен на Дориана Финни-Смита

Кэм Уитмор может стать игроком «Лейкерс».

«Еще одно имя, которое связывают с «Лейкерс » – это Кэм Уитмор.

Если «Хьюстон » решит немного уменьшить платежку или расширит обмен Кевина Дюрэнта, включив в него Дориана Финни-Смита , Уитмор, который хочет более важную роль, чем та, которую он будет играть в загруженном составе «Рокетс», считается кандидатом на обмен», – пишет журналист Энтони Ирвин.