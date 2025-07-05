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Казис Максвитис станет ассистентом главного тренера «Фенербахче»

Казис Максвитис войдет в тренерский штаб «Фенербахче».

По данным источников BasketNews, литовский специалист, как ожидается, присоединится к чемпиону Евролиги «Фенербахче» в качестве ассистента тренера Шарунаса Ясикявичюса.

Турецкий клуб близок к подписанию контракта с бывшим главным тренером «Жальгириса» и сборной Литвы.

48-летний Максвитис заменит давнего помощника Ясикявичюса Томаса Масюлиса, который недавно стал новым главным тренером «Жальгириса». Максвитис уйдет с поста главного тренера турецкой «Манисы».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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