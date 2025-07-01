MVP «Финала четырех» Евролиги Найджел Хэйс перейдет в «Финикс»
Форвард «Фенербахче» продолжит карьеру в НБА.
Как сообщает Шэмс Чарания, Найджел Хэйс (30 лет, 203 см) согласовал полностью гарантированный однолетний контракт с «Финиксом».
Невыбранный на драфте-2017 двукратный участник символической сборной Евролиги отыграл в НБА 9 матчей в сезоне-2017/18 (за «Лейкерс», «Торонто» и «Сакраменто»), а затем отправился в Европу.
В прошедшем сезоне Евролиги Хэйс принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 16,7 очка и 5,3 подбора. Вместе с «Фенербахче» баскетболист сделал «золотой требл» (Евролига, чемпионат Турции, Кубок Турции).
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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