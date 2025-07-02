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«Милан» официально объявил о присоединении Марко Гудурича

Марко Гудурич продолжит карьеру в Италии.

В прошедшем сезоне Евролиги Гудурич набирал 10,9 очка, 2,6 подбора и 3,1 передачи за 22 минуты на площадке в среднем за матч в «Фенербахче».

30-летний защитник (198 см) переберется в «Милан».

«Легендарный клуб, великая организация, о которой я слышал только хорошее. Скорей бы начать новый сезон и построить нечто особенное, наладив связи с одноклубниками», – заявил баскетболист в пресс-релизе.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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