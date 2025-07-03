Дерья Янниер из «Фенербахче» был признан лучшим менеджером Евролиги

Дерья Янниер получил персональную награду.

40-летний генменеджер «Фенербахче» был признан лучшим руководителем Евролиги сезона-2024/25. Его команда второй раз в истории взяла титул чемпиона, показав 10% прирост посещаемости матчей.

Янниер закончил игровую баскетбольную карьеру из-за травмы в 28 лет. В 2021 году он присоединился к «Фенербахче» в качестве ассистента генменеджера и занял свою нынешнюю должность в 2022 году.