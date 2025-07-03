Дерья Янниер из «Фенербахче» был признан лучшим менеджером Евролиги
Дерья Янниер получил персональную награду.
40-летний генменеджер «Фенербахче» был признан лучшим руководителем Евролиги сезона-2024/25. Его команда второй раз в истории взяла титул чемпиона, показав 10% прирост посещаемости матчей.
Янниер закончил игровую баскетбольную карьеру из-за травмы в 28 лет. В 2021 году он присоединился к «Фенербахче» в качестве ассистента генменеджера и занял свою нынешнюю должность в 2022 году.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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